Al menos 6 personas mueren en tiroteo en Reino Unido; autoridad descarta terrorismo

Varias personas han muerto y resultado heridas este jueves en un tiroteo en la ciudad de Plymouth, al suroeste de Inglaterra, según ha confirmado la Policía de Devon y Cornualles.

En concreto, se teme que hasta seis personas hayan muerto tras un “grave incidente con armas de fuego” en la ciudad, tal y como ha manifestado una fuente a la agencia de noticia PA.

Tweet 1 of 4

Police were called to a serious firearms incident in Biddick Drive, in the Keyham area of Plymouth at around 6.10pm today [Thursday 12 August].

Officers and ambulance staff attended. pic.twitter.com/3MRMAZkbIZ

— Devon & Cornwall Police (@DC_Police) August 12, 2021