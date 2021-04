Al menos 4 muertos y varios heridos tras un tiroteo en California

Un tiroteo registrado este miércoles en la ciudad de Orange, en California (EE.UU.), ha dejado al menos cuatro personas muertas, incluido un niño, y otras dos heridas, según anunciaron las autoridades.

La Policía respondió a informes de un tiroteo en un edificio de dos pisos alrededor de las 17:30 (hora local) y cuando llegaron aún se producían disparos. Los oficiales también abrieron fuego en lo que parecía ser un parque empresarial.

Cuatro personas fueron declaradas muertas en el lugar y otras dos fueron trasladadas a hospitales cercanos, según el Departamento de Bomberos de la ciudad. Por otra parte, no se reportaron bajas entre las fuerzas de seguridad, pero el presunto agresor fue uno de los heridos.

Here's what we know so far about the shooting in Orange:

– 4 killed, including 1 child & 1 injured

– Officers shot & wounded the suspect

– Police say there is no threat to public

– Shooting happened in office building on West Lincoln Ave

– Read more: https://t.co/FaW9NXM2gx

— O.C. Register (@ocregister) April 1, 2021