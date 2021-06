Al menos 29 heridos en el condado de El Paso por un auto de carreras que se estrelló contra una multitud

Al menos 29 personas resultaron heridas después de que un coche se estrellara la noche de este domingo contra una multitud durante un evento de carreras en el barro celebrado la localidad de Fabens (Texas, EE.UU.), informaron las autoridades locales, recoge KVIA-TV.

“La investigación preliminar reveló que uno de los vehículos, por razones desconocidas, se salió de la pista de barro golpeando y rompiendo una barandilla”, detalló la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso.

Video courtesy @fitfamep of the moments before an off road vehicle careened into a crowd at a fabens track this afternoon. At least 8 injured— 3 critically. @KappKtsm will have the latest coming up at 10p. pic.twitter.com/GhqBli5Hq1

