Al menos 20 muertos al incendiarse un autobús tras chocar con una moto en la India

Al menos 20 pasajeros murieron en la madrugada del viernes después que el autobús privado en el que viajaban quedara completamente destruido en un gran incendio cerca de la aldea de Chinnatekur, en el estado indio de Andhra Pradesh. Así lo informa Hindustan Times.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 hora local, cuando el colectivo, que viajaba de la ciudad de Hyderabad a Bengaluru con aproximadamente 44 pasajeros, embistió a una motocicleta cerca de las afueras de la ciudad de Kurnool.

🔥20 personas quemadas vivas en un accidente de autobús en la IndiaAl menos 20 pasajeros murieron este 24 de octubre después que el autobús privado en el que viajaban quedara completamente destruido en un gran incendio en el estado de Andhra Pradesh.https://t.co/i2QEbup1RLpic.twitter.com/Z8BMBlssOm

— Sepa Más (@Sepa_mass) October 24, 2025

«El vehículo de dos ruedas quedó atrapado debajo del autobús y golpeó el tanque de combustible, lo que provocó una explosión inmediata y una rápida propagación de las llamas por todo el vehículo», informó la Policía.

Cuando ocurrió el accidente, la mayoría de los pasajeros dormían profundamente. Si bien algunos se despertaron y lograron romper las ventanas y saltar, muchos otros quedaron atrapados dentro, ya que el fuego envolvió todo el autobús en cuestión de minutos. Según la Policía, 12 pasajeros pudieron escapar con lesiones leves.

Antes de que llegaran los bomberos, los vecinos acudieron al lugar e intentaron rescatar a los heridos. Testigos presenciales informaron haber escuchado gritos de auxilio desde el transporte.

Según se informa, el conductor del autobús y su ayudante huyeron del lugar inmediatamente después del accidente. La Policía ha puesto en marcha un caso e iniciado una búsqueda para localizarlos.

En las redes se han divulgado fotos y videos que muestran el vehículo envuelto en llamas, así como las consecuencias de lo sucedido.

El primer ministro del país, Narendra Modi, expresó condolencias a las víctimas y sus familiares.

«Estoy extremadamente entristecido por la pérdida de vidas a causa de un accidente en el distrito de Kurnool, Andhra Pradesh. Acompaño en mi pesar a las personas afectadas y sus familias en estos momentos difíciles. Rezo por la pronta recuperación de los heridos», escribió en su cuenta de X.

Además, aseguró que se entregará una indemnización de 200.000 rupias (2.280 dólares) a los familiares de cada fallecido, así como 50.000 rupias (570 dólares) a los heridos.