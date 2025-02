Agradece Trump a Sheinbaum por idea de campaña contra drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó hoy a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como “una mujer maravillosa” y aseguró que la mandataria le dio la idea de realizar una campaña publicitaria contra el consumo de drogas ilegales con valor de 100 millones de dólares.

“Estuve hablando con ella sobre drogas, sobre como no podían permitir que la gente pasara por su país (México) para entrar al nuestro. No fui tan amable, pero entendió lo que dije. Le pregunté: ‘¿Ustedes son una gran nación que consume drogas?’, a lo que ella respondió: que no eran consumidores porque tenían valores familiares muy fuertes”, aseveró el magnate, durante la Cumbre de Prioridades de la FII que se realizó en Miami y patrocinó el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

Agregó que Sheinbaum le señaló que México realiza “mucha publicidad» para la prevención en el consumo de drogas como el fentanilo. “Tantas llamadas y nunca aprendí nada de nadie. Lo sé todo y nunca aprendí nada de nadie. Y hablé con Sheinbaum y, tan pronto como lo dijo (…) afirmé exactamente ¡Qué gran idea!”, indicó.

El magnate subrayó que el gobierno de la mandataria era un ejemplo a seguir en la lucha contra el consumo de drogas y criticó la crisis que han generado los opioides en Estados Unidos.

En ese sentido, Trump anunció que se habían gastado millones de dólares en publicidad para “concientizar sobre lo malas que eran las drogas, especialmente para proteger a los niños”.

Señaló que han invertido 100 millones de dólares para mostrar el impacto de las drogas. “Tu piel prácticamente se desprende después de un período de tiempo, pierdes la audición, los dientes. Es terrible”, subrayó.

El presidente también explicó que se conformaron comités de alto nivel, encabezados por la su esposa, Melania Trump y otros expertos, y afirmó que gracias a estas acciones se logró reducir el consumo del fentanilo en 18 por ciento, pero manifestó su convicción de que, con más inversión, se podría bajar el consumo en un 50 o incluso un 60 por ciento.

Durante su discurso, Trump también recordó que en 2020 había logrado un acuerdo con el presidente de China, Xi Jinping, en el que se establecía que se impondría la pena máxima, es decir, la pena de muerte, a cualquiera que fabricara fentanilo para enviarlo a Estados Unidos “pero las elecciones resultaron ser unas elecciones amañadas”, por lo que el acuerdo no prosiguió.

El mandatario sostuvo dos conversaciones clave con Sheinbaum. La primera se realizó el 28 de noviembre, después del triunfo del magnate en la elección presidencial, y la segunda llamada se llevó a cabo el 3 de febrero, cuando Trump pausó la aplicación de aranceles del 25 por ciento en contra México.

El fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, ha sido un factor clave en el aumento de las sobredosis mortales en Estados Unidos. Según informes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, más de 150 personas mueren diariamente en dicha nación debido a sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo.