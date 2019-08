Afirman que el magnate Epstein, acusado de tráfico de menores, quería sembrar la humanidad con su ADN

El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, arrestado por tráfico sexual de menores, buscaba propagar su ADN por el mundo y no ocultaba su deseo de crear “humanos superiores”, reporta The New York Times citando a varios científicos que se comunicaban con el financiero conocido como mecenas.

Así, por lo menos desde 2001 expresó en varias ocasiones sus planes de convertir su rancho en el estado de Nuevo México en una ‘fábrica de niños’, donde mujeres —según una declaración, hasta 20 simultáneamente—, pudieran ser fecundadas por su semen.

Según el autor y futurólogo Jaron Lanier, Epstein se inspiró en el Depósito para Opción Germinal, proyecto fallido de un banco de esperma de los ganadores del Nobel de 1999.

Además, supuso que el financiero seleccionaba en cenas a las candidatas que podrían recibir su ‘semilla’: entre sus invitadas solía haber “mujeres atractivas con impresionantes credenciales académicas”.

Siendo defensor del transhumanismo, —movimiento que tiene como fin acelerar la evolución natural mediante el uso de la tecnología—, Epstein se interesó en modelar el futuro de la humanidad a través de las manipulaciones genétcias. Según el testimonio del abogado Alan Dershowitz, su posición se asemejaba a la doctrina de la eugenesia, defendida por los nazis.

Al mismo tiempo, el lingüista Steven Pinker reveló en una ocasión que el multimillonario criticó la lucha contra el hambre y la atención médica a los pobres “porque se aumentaba el riesgo de sobrepoblación“. Al rebatirlo con un estudio, Pinker enfadó a Epstein de tal manera que nunca más lo invitó a sus cenas.

Epstein fue arrestado el 6 de julio, más de 10 años después de que una investigación previa terminara en un acuerdo de indulgencia. La Fiscalía argumenta que la Policía incautó como evidencia fotos de menores desnudas en el domicilio del multimillonario. Ante la corte, el sospechoso negó las acusaciones de tráfico sexual de menores y conspiración.

en el domicilio del multimillonario. Ante la corte, el sospechoso negó las acusaciones de tráfico sexual de menores y conspiración. Según se detalla en la imputación de los cargos, por los que puede ser condenado a hasta 45 años de cárcel , Epstein invitaba a menores de entre 13 y 16 años con el pretexto de que le dieran masajes; les pagaba de 200 a 300 dólares en efectivo y abusaba sexualmente de ellas. La Policía estima que el número total de víctimas asciende a 38 jóvenes, pero el Miami Herald considera que la cifra ronda las 80. El multimillonario contaría con varios empleados y asociados que encontraban a las candidatas, algunas de las cuales también se convertían en reclutadoras.

