Afganos ayudan a una niña a llegar con soldados de EU en aeropuerto de Kabul

Un grupo de personas afuera del aeropuerto de Kabul auxilió a una niña para que pudiera cruzar un muro de seguridad y ser entregada a un soldado estadounidense.

En un video difundido por el portal CBS News se ve el momento en el que las personas alzaron a la niña pequeña hasta que el soldado estadounidense la recibió.

WATCH: A small Afghan child was pulled over a wall to U.S. soldiers as large crowds gathered outside the Kabul airport. pic.twitter.com/eFjU1zst7l

