Advierten expertos de aumento en el rechazo a vacunas anticovid

Ante el aumento de la llegada de vacunas contra el covid-19 hay riesgo de que también se incremente la posibilidad de que la población se rehúse a aplicarse el biológico, advierte un estudio publicado en la revista científica Vaccine.

El doctor Greg Poland, experto en enfermedades infecciosas y director del Grupo para Investigación sobre Vacunas en Mayo Clinic, aseguró que la mejor manera de atender esa reticencia es escuchando las dudas de la gente sobre las vacunas.

“A fin de encontrar la raíz del problema, hay que dejar de preguntarse por qué la gente no entiende lo que decimos y, en su lugar, pensar en preguntarnos por qué no entendemos a la gente. Para tomar decisiones sobre la salud, muchos pacientes ya no consideran a médicos como los únicos expertos”, explica Poland en el artículo publicado.

En el texto, el grupo de expertos dio a conocer algunos de los motivos por los que los pacientes se resisten a aplicarse la vacuna, como es la eficacia, la duración de la inmunidad o dolor en la aplicación.

Por ello, proponen, el sector salud debe escuchar las inquietudes de forma empática y sin juzgar, en vez de inmediatamente plantear soluciones: “El asunto no es alejarse de la ciencia, sino fomentar la confianza y ayudar a que la gente tome decisiones basadas en evidencias”, añaden los científicos.

Explicaron que, en un evento traumático, como una pandemia, algunas personas quizás confíen en tomar decisiones según sus propias emociones, pero si los médicos logran incluir al paciente en el proceso de tomar la decisión, “posiblemente empiecen a derribar las barreras y sea factible abordar cualquier prejuicio, distorsión cognitiva, información errónea o miedo intrínseco”.

Fuente: Milenio