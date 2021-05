Acusan a Apple de timar a sus usuarios con el App Store

Apple sigue batiendo récords financieros. Sin embargo, luego de un escándalo tras otro, aumenta la preocupación por una de las principales fuentes de ingresos: la App Store.

Y ahora se ha lanzado la mayor bomba a los propietarios de iPhone.Después de haber acaparado la atención internacional con las recientes revelaciones sobre el fraude en la AppStore relacionado con los casinos ocultos en los juegos para niños y una fábrica de aplicaciones fraudulentas de VPN para iOS, el desarrollador Kosta Eleftheriou ha anunciado un nuevo software que ha descubierto fraudes en la App Store contra los propietarios de iPhone y iPad que “se miden en miles de millones de dólares, no en millones”.

“Hasta ahora he encontrado cientos de aplicaciones fraudulentas, incluidas varias estafas multimillonarias que han permanecido sin control durante meses o incluso años, mientras Apple cobra su 30%”, relató Eleftheriou a Forbes al contar sobre su nuevo software.

El desarrollador ya había anunciado el software a principios de este mes, citando una petición que hizo en el 2015 el antiguo vicepresidente senior de marketing de productos de Apple a nivel mundial, Phil Schiller, a su equipo: “¡Por favor, desarrollen un sistema para encontrar automáticamente las aplicaciones con baja calificación y purgarlas!”. No se hizo tal software, hasta que Eleftheriou tomó las riendas en sus manos.

Eleftheriou empleó su app en relación a un solo desarrollador, Dragon Game Studio, que tiene más de 40 aplicaciones de estafa actualmente en la App Store de Apple y tiene unos ingresos combinados de más de 3,5 millones de dólares.

El desarrollador también ha sufrido el calvario de las estafas en App Store en su propia carne. Tras crear la popular aplicación FlickType para el Apple Watch, su éxito se vio empañado por una serie de aplicaciones fraudulentas que operaban con nombres similares. Eleftheriou afirma que se quejó con Apple, pero dijo que no se tomaron medidas en un intento de forzar una venta barata de su aplicación a la empresa.

Posteriormente, demandó a la empresa con sede en Cupertino.Eleftheriou no es el único que ha criticado y denunciado las malas prácticas de la App Store. Epic Games (creador de Fortnite), Spotify, Match Group (propietario de Tinder) y muchos más han atacado recientemente a Apple por sus prácticas desleales y explotadoras en la App Store.

El ingeniero senior antifraude de Apple, Eric Friedman, también fue citado en documentos legales el mes pasado, diciendo que las defensas de la App Store eran como “llevar un cuchillo de mantequilla de plástico a un tiroteo”.

“La App Store no es un lugar de confianza para descargar aplicaciones, pero por desgracia es el único lugar”, aseveró Eleftheriou en la entrevista a Forbes, en una advertencia a los propietarios de iPad y iPhone.

“Así que sean diligentes y hagan su propia investigación fuera de la App Store antes de descargar cualquier aplicación. No te creas las afirmaciones de marketing de Apple y no te fíes de ninguna de las valoraciones o reseñas. No des por sentado que Apple te reembolsará o incluso te notificará si has sido víctima de una aplicación fraudulenta”

Eleftheriou ha dicho que tiene previsto “compartir más estafas y números en breve”.

Sputnik