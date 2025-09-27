Acusa Lavrov a Israel de querer «hacer explotar» Medio Oriente

Naciones Unidas, Estados Unidos.- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó el sábado a Israel de querer volar por los aires todo Medio Oriente, al tiempo que criticó los ataques israelíes en Irán y Qatar y se opuso a los llamamientos a la anexión de Cisjordania.

«El uso ilegal de la fuerza por parte de Israel contra los palestinos y sus acciones agresivas contra Irán, Qatar, Yemen, Líbano, Siria e Irak amenazan hoy con hacer explotar todo Medio Oriente», declaró Lavrov en un discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Lavrov comparó la anexión de Cisjordania con un «intento de golpe de Estado destinado a enterrar las decisiones de la ONU sobre la creación de un Estado palestino».

Francia, Reino Unido y otras potencias occidentales reconocieron a semana pasada el Estado de Palestina, y rechazaron la guerra de Israel en Gaza, algo a lo que Estados Unidos, un fuerte aliado de Israel, se opone.

«¿Por qué les tomó tanto tiempo?», dijo Lavrov sobre el reconocimiento del Estado palestino.

Al esperar hasta la Asamblea General, es posible que anticiparan que no quedaría «nada ni nadie por reconocer» mientras Israel prosigue su ofensiva, señaló.

Rusia reconoce el Estado palestino desde la época soviéticos, aunque Israel también ha tratado de mantener relaciones cordiales con Moscú debido a su influencia regional y la considerable comunidad judía rusa.

Lavrov también acusó el sábado a las potencias occidentales de «sabotear» la diplomacia con Irán mediante la reimposición de las sanciones de la ONU contra Teherán por su programa nuclear, prevista para las próximas horas.

El rechazo a la propuesta rusa y china de extender el plazo «finalmente expuso la política de Occidente de sabotear la búsqueda de soluciones constructivas en el Consejo de Seguridad de la ONU, así como su deseo de obtener concesiones unilaterales de Teherán mediante el chantaje y la presión», afirmó.