Acuñaría EU una moneda con la cara de Trump

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está considerando crear una moneda de un dólar con la imagen del Presidente Donald Trump para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, informaron las autoridades este viernes.

En una publicación en redes sociales -que fue retuiteada por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent-, responsable de la casa de la moneda estadounidense, Brandon Beach, compartió los primeros borradores.

Beach publicó los primeros borradores del diseño en X y añadió que «esperaba compartir más», una vez que concluya el cierre parcial del gobierno federal.La propuesta llega después de que el Congreso aprobara en 2020 una legislación, firmada por Trump durante su primera Administración, que permite al Tesoro emitir monedas de un dólar con diseños emblemáticos del semiquincentenario de Estados Unidos.

Puede acuñar estas monedas para emitirse durante un periodo de un año a partir de enero de 2026.

Información de Agencia Reforma