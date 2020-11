Activan la Guardia Nacional en Portland en medio de “violencia generalizada” durante las protestas por el recuento de votos

Cientos de personas salieron la tarde de este miércoles a las calles de Portland (Oregón) para protestar contra las demandas de la campaña de Donald Trump, que busca parar el recuento de papeletas en estados péndulo, recoge AP.

Pronto la conducta de los manifestantes se volvió más agresiva, y algunos empezaron a romper ventanas de negocios. Cerca de las 19:00 (hora local) la Oficina del Sheriff declaró que en la ciudad se estaban produciendo disturbios.

Poco antes, la gobernadora de Oregón, Kate Brown, firmó una orden ejecutiva que entregó el “mando unificado” de la Policía y la Guardia Nacional al ‘sheriff’, Michael Reese. En una declaración en video, el portavoz de la Policía, Tim Fox, explicó la medida por la “violencia generalizada” por parte de los manifestantes.

@MultCoSO – Unified Command on National Guard activation: Widespread violence is occurring in Downtown #Portland. In the interest of public safety, Governor Kate Brown, under advice of the Unified Command, has activated the use of the Oregon National Guard @fox12oregon pic.twitter.com/bYEIftJCFP

— Pete Ferryman (@PeteFerryman) November 5, 2020