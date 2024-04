Abandona Petro discurso conciliador y desecha acuerdos con las élites

El presidente Gustavo Petro le echó leña al fuego que encendieron las multitudinarias marchas del domingo pasado contra su gobierno, publicando un fuerte mensaje en el que acusa a las élites tradicionales de ser intransigentes frente a sus reformas sociales y de manipular a los ciudadanos.

“Creyeron que el cambio era de mentiras”, ironizó el jefe de Estado en alusión a la agresiva campaña en su contra impulsada por los partidos de oposición y los gremios patronales a través de la mayoría de medios de comunicación del país.

En su extenso mensaje insinuó que el establecimiento está asustado y por lo tanto “busca excusas para tumbar al presidente de la República porque defiende a los trabajadores, a los campesinos, a la gente indígena, a las regiones excluidas y a los barrios pobres”.

Al compartir el asombro de millones de colombianos que vieron imágenes de los manifestantes anti petristas portando ataúdes con el supuesto cadáver del presidente, pisoteando afiches con su foto o exhibiendo pancartas que decían “Petro gonorrea”, mientras gritaban insultos de alto calibre y exigían su salida de la Casa de Nariño, el primer mandatario afirmó que “ya habló el odio, ahora que hable el amor, que hable la cultura sobre la mentira, la grosería y la ignorancia”.

Ello sucederá -según el jefe de Estado- en la tradicional marcha del primero de mayo donde, con el visto bueno de los sindicatos, participará y hará uso de la palabra.

Analistas locales pronosticaron hoy que el discurso de Petro en el día internacional del trabajo marcará un antes y un después en el curso de su gobierno, que en agosto cumple dos años, la mitad del periodo presidencial colombiano.

El curtido dirigente político Andrés París, quien fue guerrillero de las FARC por 30 años y firmó los acuerdos de paz de 2016, dijo a La Jornada que el primero de mayo Petro “insistirá en la importancia de las reformas, entregándole a los sectores populares el futuro de los cambios que propone”.

“Notificado el domingo de que las élites no están en plan de acuerdos con el gobierno sino en modo sabotaje para impedirle que termine su mandato, el presidente va a anunciar la profundización de sus estrategias en materia social y en el tema de la paz, sin quemar las naves, pero entregándole al pueblo la conducción de ellas de una manera más evidente”, comentó por su parte el sociólogo e historiador Horacio Duque, también consultado por este diario.

El mensaje publicado por el primer mandatario hace énfasis en que tomó atenta nota del mensaje de sus contradictores quienes -dijo- buscan a toda costa motivos para sacarlo del poder, olvidando que fueron ellos “los que usaron dineros de Odebrecht y de la multinacional Keralty, así como de mafiosos y paramilitares para financiar sus campañas electorales”.

Al hacer un recuento de todos los montajes que han hecho en su contra, no olvidó que el ex fiscal general (procurador), Francisco Barbosa, no sólo entrampó a su hijo mayor, sino que “allanó su casa violando su habitación donde estaba con su mujer, desnuda y embarazada”.

Tras asegurar que las élites lo detestan “porque no voy a los clubes de los poderosos a vender el erario por migajas”, Petro aseveró que no se dejará tumbar: “No estaré en la presidencia más allá del siete de agosto de 2026, pero tampoco estaré un día menos”, advirtió.