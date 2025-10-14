A pesar de acuerdo de paz, Israel impide entrada de ayuda humanitaria en Gaza: Unrwa

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) declaró este martes que Israel está bloqueando el ingreso de sus suministros humanitarios a Gaza y pidió que se levante la prohibición de la ayuda, informó Al Jazeera.

Los suministros humanitarios de la Unrwa —alimentos, kits de higiene, medicamentos y artículos de refugio— se encuentran en almacenes fuera de Gaza, ya que el Estado de Israel prohíbe su entrada . La agencia anunció en X que tiene «suficiente comida para toda la población durante tres meses » de espera en Egipto y Jordania.

Mediante una declaración, la agencia agregó: «No hay más tiempo que perder: necesitamos luz verde para comenzar a traer los suministros de Unrwa de inmediato para que nuestros equipos puedan entregarlos a las personas necesitadas. Hay que levantar la prohibición de la ayuda de la Unrwa».