22 personas fueron rescatadas luego de quedar atrapadas en una montaña rusa

Este fin de semana unas 22 personas vivieron un verdadero momento de pánico cuando una montaña rusa en el parque de diversiones Castles N’ Coasters en Phoenix (Estados Unidos) se quedó varada a seis metros del sueño, dejándolas atrapadas en la altura.

Los hechos ocurrieron a las 6 pm del sábado y dispararon la actuación de los equipos de bomberos de la ciudad, que tuvieron que desplegar un operativo de rescate para bajar a las personas atrapadas. Afortunadamente todos salieron ilesos.

Los investigadores dijeron que los autos en la montaña rusa Desert Storm se estancaron y los pasajeros estaban atrapados a unos 20 pies de altura en un circuito horizontal. No está claro qué causó que el auto de la montaña rusa se atascara. Los bomberos instalaron lo que se llama un sistema de aseguramiento de ángulo alto para bajar a todos los atrapados. A cada persona se le puso un arnés especial con un collar para llevarlos al suelo de manera segura. Los bomberos dijeron que se necesitaron unos 90 minutos para poner a todos a salvo.

De acuerdo con las personas que abordaron la atracción mientras el viaje giraba alrededor del circuito horizontal, dejó de avanzar y luego retrocedió. Luego avanzó de nuevo y luego retrocedió hasta que se detuvo por completo. Para Joseph Almarez, de 12 años, fue una experiencia aterradora. “Casi me caigo”, dijo. Dijo que no fue fácil salir del auto ya que estaban en ángulo. “Fue aterrador porque no bajamos una escalera. Tuvimos que saltar de escalera en escalera”, dijo Joseph. Cuando se le preguntó si volvería a montar en una montaña rusa, dijo: “Quizás”.

Su hermana Christina tuvo una experiencia diferente. “Estaba al borde de la inclinación, así que no había nada debajo de mí”, dijo. Sin embargo, el rescate no fue tan malo para ella. “Fue bastante divertido pero aterrador”, dijo la joven de 13 años. Dijo que volvería a montar en una montaña rusa. Las personas estuvieron atrapadas durante casi dos horas antes de que las pudieran bajar. Facebook: Glendale Fire Department

El parque de atracciones ha existido desde 1976 y originalmente comenzó como un lugar de minigolf. Hay dos montañas rusas allí, Desert Storm y Patriot. Desert Storm tiene dos bucles y es el más popular.

En medio del aterrador momento, los pasajeros de esta montaña rusa tienen para agradecer su suerte, pues en otros incidentes similares en el mundo, a las personas atrapadas les ha costado mucho más trabajo volver a tierra.

Pero ejemplo, hace unas pocas semanas en Reino Unido, un grupo de fanáticos de la adrenalina obtuvieron un poco más de los que pedían cuando “The Big One”, la montaña rusa más alta del país ubicada en Blackpool Pleasure Beach, se quedó atorada con ellos en la cima de sus 213 pies (65 metros).

El hecho tampoco tuvo consecuencias fatales de muertes o heridos, pero para ser rescatadas las personas tuvieron que salirse del carrito, caminar por los rieles desde las alturas y después bajar uno a uno por una enorme escalera que de la cima de la montaña rusa lleva al suelo. Para rescatarlos los hicieron bajar por una escalera. Facebook: Glendale Fire Department

The Big One fue en su momento (1994) la montaña rusa más alta y rápida del mundo, superada años después por la Kingda Ka en Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey, que tiene el dobre de su altura. Un lugar donde ciertamente nadie querría quedarse atrapado.

