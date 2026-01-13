Mujer se desvanece al interior de un vehículo por presunta intoxicación con monóxido de carbono

La noche de este martes, una mujer de aproximadamente 47 años de edad se desvaneció luego de comenzar a sentirse mal al interior de un vehículo Aveo de color blanco, en el cruce de la avenida Quinta Real y Paseos del Pinto.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer comenzó a presentar mareos mientras se encontraba dentro del automóvil, por lo que decidió descender del mismo; sin embargo, al bajar perdió el conocimiento. Las personas que la acompañaban solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al lugar y le brindaron atención prehospitalaria, logrando estabilizarla. Asimismo, elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio, quienes señalaron que el desvanecimiento pudo haber sido provocado por una posible intoxicación con monóxido de carbono, derivada del uso de un calentón dentro del vehículo con los vidrios cerrados.

La mujer permaneció bajo observación médica, mientras las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar el uso de calentones en espacios cerrados, ya que representan un riesgo grave para la salud.