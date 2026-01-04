Muere repartidor en moto, víctima colateral de choque en el R. Almada

Un repartidor en moto de la plataforma DiDi Food falleció luego de un aparatoso accidente en el Periférico R. Almada, a la altura de la calle Patria.

El choque ocurrió entre dos vehículos, un Chrysler 300 y una pick up Chevrolet Silverado, mismos que salieron proyectados contra la valla de contención, siendo el primero de ellos quien atropelló al motociclista quien murió al instante.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales, siendo su cuerpo trasladado al Semefo por agentes ministeriales; Policía Vial se encargó del reporte correspondiente.