Muere prensado por una pick up en taller mecánico

En un taller mecánico un hombre de 49 años de edad murió aplastado por una pick up, cuando por la mañana el dueño del establecimiento había contratado a un experto en transmisiones para que le arreglara una pickup Dodge Ram en su taller ubicado en la calle Pinavetes cruce con 49 de la colonia 3 de mayo.

De acuerdo con la versión, el dueño del taller al regresar lo encontró aplastado boca abajo de la pickup por lo que llamó a las autoridades arribando paramédicos de urge y policías municipales quienes confirmaron el deceso del hombre.

