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Muere motociclista atropellado en el Boulevard Juan Pablo II

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad murió luego de haber sido atropellado por el conductor de un vehículo Honda Accord cuando la víctima circulaba a bordo de una motoneta de la marca Italika sobre el boulevard Juan Pablo II,

El accidente se presentó en el Boulevard Juan Pablo II en sentido de este a oeste y justo al llegar a la intersección con la avenida Pacheco, el motociclista pierde el control debido al pavimento mojado cortándole la circulación a un camión de carga el cual lo golpea en el retrovisor hace que caiga de la motoneta y el vehículo Honda que venía atrás del camión atropella al motociclista.

El lugar fue atendido por elementos de la Policía Municipal quienes llegaron de inmediato quienes solicitaron la presencia y apoyo de una ambulancia donde paramédicos de Urge confirmaron el fallecimiento de la persona.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte correspondiente así como agentes ministeriales.

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