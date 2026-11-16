Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, murió a los 80 años de edad.

El capo fue trasladado de urgencia el 13 de noviembre desde el complejo penitenciario de Puente Grande a un hospital privado ubicado en la colonia Lomas del Country, en Guadalajara.

De acuerdo con reportes, Félix Gallardo presentó bajos niveles de oxigenación, alteraciones en su estado de conciencia y desorientación.

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte del capo.

¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo?

Nacido en Culiacán, Sinaloa, el 8 de enero 1946, Miguel Ángel Félix Gallardo fue uno de los narcotraficantes más sanguinarios en la historia reciente de México.

Tras fungir como agente de la Policía Judicial Estatal y guardaespaldas del gobernador Leopoldo Sánchez Celis (1963–1968), Félix Gallardo fundó el llamado Cártel de Guadalajara junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, entre otros narcotraficantes.

Se trató del primer grupo criminal mexicano que estableció vínculos con los cárteles de la droga colombianos en los años 80.

Por un tiempo, el grupo liderado por Félix Gallardo controló todo el tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos.

¿Cómo fue la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo?

‘El Jefe de Jefes‘ fue detenido el 8 de abril 1989 en Jalisco. Se le acusó de delitos relacionados con el tráfico de drogas, homicidio, entre otros.

También se le imputó por el asesinado de Enrique ‘Kiki‘ Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, hecho por el que le dieron 37 años de cárcel.

Tras su detención, Félix Gallardo continuó como uno de los líderes criminales más poderosos de México y siguió dando órdenes desde la cárcel. Finalmente, su organización criminal se dividió en varias facciones.

El líder criminal permaneció recluido en distintos centros penitenciaros, entre ellos el Reclusoriuo Sur capitalino, el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez y el penal de Puente Grande, en Jalisco.

En 2022, un juez concedió a Félix Gallardo la prisión domiciliaria debido a la condición de salud del capo; no obstante, su salida de prisión nunca se concretó.

Con información de López-Dóriga Digital