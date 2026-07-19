Muere menor de 13 años en curso de verano de academia militarizada en Tamaulipas; madre exige esclarecer el caso

Una menor de 13 años que ingresó el pasado 13 de julio a un curso de verano en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, con la esperanza de convertirse en una adolescente más autónoma, murió al interior de las instalaciones. Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido las circunstancias de su fallecimiento.

La madre de Dafne Zapata Quintos Martínez relató que la noche del jueves 16 de julio fue notificada de que su hija se encontraba mal de salud luego de que presuntamente sufriera una caída. Según le informaron, la adolescente presentaba raspaduras en la nariz, una lesión en el labio y moretones en el rostro.

De acuerdo con Alejandra Quintos, madre de Dafne, tras el accidente recibió un video en el que la menor aparecía acostada mientras le explicaba que había sufrido una caída, aunque aseguraba que se encontraba bien.

Sin embargo, durante la madrugada del viernes, Alejandra fue informada del fallecimiento de su hija. Desde entonces, ha denunciado presuntas irregularidades en lo ocurrido y exige que se esclarezcan los hechos.

“No me importa llegar hasta las últimas consecuencias, es mi única hija”, afirmó la madre de Dafne mientras los servicios periciales realizaban el levantamiento del cuerpo.

Alejandra Quintos señaló que la Fiscalía de Tamaulipas le entregó los resultados de la necropsia, los cuales indican que la menor murió por asfixia y que tenía agua en los pulmones.

“El resultado es fatal, su cuerpecito ya no resistió… por eso murió. Y tenía mucha agüita en sus pulmones”, dijo.

La madre también aseguró que exalumnos de cursos anteriores en la academia le han relatado presuntos maltratos físicos y psicológicos por parte de los encargados, situación que, afirmó, incrementa sus dudas sobre la muerte de su Dafne.

Tras darse a conocer el caso, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de El Mante informó que brindará acompañamiento legal y jurídico a la familia.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.

Con información de López-Dóriga Digital y N+.