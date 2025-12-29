Muere Brigitte Bardot, legendaria actriz francesa, a los 91 años

La fundación que lleva su nombre confirmó la noticia este domingo: Brigitte Bardot, actriz de ‘Y Dios creó a la mujer’ falleció a los 91 años.

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, icono del cine, defensora de la causa animal y conocida por sus comentarios polémicos, murió a los 91 años, tras décadas alejada del estrellato, anunció este domingo la fundación que lleva su nombre.

La protagonista de Y Dios creó a la mujer y El Desprecio rodó medio centenar de películas, impuso un estilo de vestir simple y sensual, y forjó la leyenda de Saint-Tropez, en Francia, y de Buzios, en Brasil.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta”, indicó un comunicado remitido a la AFP, sin precisar el día ni el lugar del fallecimiento.

La actriz que encarnó la liberación de las tradiciones en la Francia de los años 1950 causó controversia con sus declaraciones sobre política, migración o el mundo de la caza. Algunas le valieron condenas por difamación.

“La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda”, escribió en el epílogo de un libro titulado “Mon BBcédaire”, publicado en Francia en octubre.

¿Quién fue Brigitte Bardot?

Nada predestinaba a la joven Brigitte Bardot a la fama. Nacida en el seno de una familia burguesa en 1934, era una apasionada de la danza y probó suerte en el modelaje.

Se casó con su primer amor, Roger Vadim, quien le confió el papel de Juliette en Y Dios creó a la mujer, con la que se inició la leyenda de sex symbol. Tras el éxito del filme, Bardot no paró de rodar, desatando pasiones.

En 1960, en el apogeo de su gloria, dio a luz a un niño, Nicolas, su único hijo, bajo la mirada inquisitiva de la prensa. Una experiencia traumática. Bardot dijo que le faltaba instinto maternal y dejó la crianza del niño en manos de su nuevo esposo, Jacques Charrier.

Después de Vadim y Charrier, se casó con el playboy y millonario alemán Gunter Sachs y luego con el industrial Bernard d’Ormale, cercano al Frente Nacional (ultraderecha).

Antes de que se hablara de sus posiciones políticas o sociales, B.B., por sus iniciales, era simplemente un mito: la de una mujer liberada de la moral, de la forma de vestir, del amor, de los códigos sexuales.

“Brigitte Bardot, Bardot/Brigitte besó, besó/y dentro del cine/todo el mundo enloqueció” cantaba el brasileño Jorge Veiga en los años 1960, una composición a ritmo de samba testigo de la fascinación planetaria por esta mujer de mirada insolente.

Era una mujer que “no necesita a nadie”, como ella misma cantaba en el título compuesto por Serge Gainsbourg en 1967.

Muchos consideraron a Bardot como una Marilyn Monroe “à la française”, también rubia y de una belleza impresionante, perseguida por los paparazzi día y noche, y con una tumultuosa vida privada.

Ambas se habían conocido en 1956, cuando la joven francesa empezaba en el mundo del cine. Pero la intérprete de ¡Viva María! no quiso seguir la estela de Monroe.

A mediados de los años 1970, antes de cumplir 40, y tras medio centenar de películas, tomó la decisión fulminante de abandonar el mundo del celuloide.

Dos escenas habían ya pasado a la historia del cine: un mambo febril (e improvisado) en un restaurante de Saint-Tropez (en Y Dios creó a la mujer) y un monólogo, pronunciado desnuda, donde enumera las partes de su anatomía (en El Desprecio).

Brigitte Bardot, la defensora de los animales

Tras su mítica carrera en el cine, entró en escena otra Brigitte Bardot, dedicada a la causa animal.

El momento clave se produjo durante el rodaje de la que fue su última película, L’histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise, en 1973.

En el rodaje había una cabra, y para evitar que acabara transformada en plato de comida, Bardot la compró y la instaló en su habitación de hotel. Rápidamente se convirtió en defensora de animales salvajes y domésticos.

Hizo campaña contra la tauromaquia, popular en el sur de Francia, contra la caza de elefantes, exigió que los franceses cesaran de comer carne de caballo.

En 1977, para alertar sobre la caza cruel de las crías de foca, viajó a Terranova. La campaña casi acabó en desastre y la experiencia le dejó un amargo recuerdo.

En esa época, pasaba su tiempo entre su casa de “La Madrague”, en Saint-Tropez, y otra residencia más discreta, “La Garrigue”, también en el sur, donde se dedicaba a recoger animales en peligro y gestionaba su fundación, creada en 1986.

En una entrevista en mayo a la cadena francesa BFMTV, confesó que anhelaba “la paz, la naturaleza”, y que vivía como “una granjera” con sus animales, y sin “móvil ni ordenador”.