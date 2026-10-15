Motociclista resulta lesionado tras choque con auto en la colonia Chihuahua 2000

Chihuahua, Chih. — Un motociclista resultó lesionado luego de protagonizar un choque contra un automóvil particular en calles de la colonia Chihuahua 2000, al norte de la ciudad.

El incidente ocurrió cuando el conductor de una motocicleta negra circulaba en sentido de oeste a este sobre la avenida Dostoyevski e intentó ingresar hacia la calle Garcilazo de la Vega, cortándole la circulación al chofer de un vehículo Nissan Versa blanco, perteneciente a la empresa con razón social TUVANOSA.

Tras el impacto, el motociclista fue proyectado contra la cinta asfáltica, resultando con diversas lesiones. Ciudadanos que transitaban por el lugar se percataron del percance y se acercaron a brindarle los primeros auxilios.

Asimismo, un paramédico que pasaba casualmente por la zona colaboró con la atención inicial mientras arribaban socorristas de la Cruz Roja, quienes posteriormente se encargaron de valorar y trasladar al lesionado para recibir atención médica especializada. De acuerdo con el reporte preliminar, el presunto responsable del incidente habría sido el motociclista al realizar la maniobra que le cortó la preferencia al vehículo.