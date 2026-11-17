Un motociclista de 21 años resultó lesionado luego de caer al interior de una zanja que había sido abierta para reparar una fuga de agua, sobre la avenida Misión del Bosque, antes de llegar al cruce con Valle Escondido.

El joven circulaba de norte a sur a bordo de una motocicleta Yamaha Star 650, tipo chopper, cuando terminó dentro de la excavación, presuntamente debido a la falta de señalamiento preventivo que advirtiera sobre los trabajos realizados por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

Agentes de la Policía Vial que acudieron al lugar señalaron que localizaron huellas de frenado de otro vehículo, por lo que existe la posibilidad de que este haya impactado y desplazado el señalamiento de precaución, dejando la excavación sin advertencia visible para los conductores.

Paramédicos de URGE brindaron los primeros auxilios al motociclista y realizaron una valoración para determinar si era necesario trasladarlo a un hospital. Elementos de Vialidad se encargaron de levantar el reporte correspondiente y determinar las circunstancias del accidente.