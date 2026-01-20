Morena quiere acabar con la democracia; “pluris” son voz y representación de minorías: Alma Portillo por reforma electoral de Sheinbaum

Ante la reforma electoral que alista la presidenta Claudia Sheinbaum, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, alertó que Morena y el régimen de la 4T pretenden acabar con la democracia en México, además de destacar la importancia de las diputaciones plurinominales.

“Todas las voces de las y los mexicanos merecen ser escuchadas y no solamente escuchadas, también representadas. Con la reforma electoral se pierde gran parte de esa representación”, enfatizó Portillo Lerma.

La legisladora parralense destacó que “los plurinominales han sido la voz y la representación de las minorías de quienes no piensan igual que el gobierno oficial, del gobierno en turno, y es sumamente preocupante ver que se van a perder espacios en la Cámara para ser representados por la mayoría únicamente”.

“Entonces estamos viendo que el régimen de Morena está acabando día a día y reforma tras reforma con nuestra democracia y con nuestra libertad”, concluyó la diputada Portillo ante la reforma que alisa la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez.