Morena pone en riesgo la libertad de expresión tras aprobar ley que permite desconectar internet a mexicanos: Manque Granados

La diputada federal por Chihuahua, Manque Granados, advirtió que Morena y sus aliados aprobaron una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que permite terminar el servicio de internet a usuarios considerados infractores reincidentes, sin definir con suficiente claridad cómo se determina esa condición ni qué procedimiento tendrán para defenderse.

La legisladora cuestionó que la reforma contemple una consecuencia de esa magnitud sin establecer mayores garantías. “Hay mayores garantías para defender una publicación que para defender el propio acceso a internet”, señaló al comparar el mecanismo de contraaviso para contenidos con la posibilidad de desconectar completamente a un usuario.

Recordó que desde la discusión en comisiones ya había advertido que este esquema podía abrir la puerta a censura preventiva. En esta nueva discusión sostuvo que la falta de definiciones claras también puede generar autocensura entre periodistas, creadores y ciudadanos ante el temor de acumular infracciones.

La reforma contempla sanciones de hasta 40 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para proveedores de internet, equivalentes a más de 4.6 millones de pesos. Manque señaló que multas de esa magnitud pueden incentivar a las empresas a restringir contenidos o suspender usuarios antes que asumir el riesgo de una sanción.

También sostuvo que internet ya forma parte del trabajo, la educación, la comunicación, el acceso a información y la participación pública, por lo que dejar a una persona sin conexión representa una afectación mayor que retirar una publicación.

“Nos oponemos a que el Estado sostenga el interruptor de la vida digital de los mexicanos (…) Porque la muerte digital es un exceso. Los derechos de autor deben protegerse, sí, por supuesto, pero nunca mediante reglas ambiguas que puedan terminar vulnerando otros derechos constitucionales”, señaló.

Finalmente, Manque Granados aseguró que la democracia necesita ciudadanos que puedan hablar, informar, cuestionar, y criticar, y la obligación del Estado y el Congreso es garantizar que cualquier regulación de internet preserve ese espacio de libertad.