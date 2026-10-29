¡Milwaukee hace historia y conquista su primera Serie Mundial tras 56 años!

Los Brewers de Milwaukee pusieron fin a una espera de 56 años al conquistar su primer campeonato de la Serie Mundial, luego de vencer 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto juego del Clásico de Otoño 2026, disputado en el Tropicana Field, en St. Petersburg, Florida.

La franquicia de Wisconsin escribió así una nueva página en su historia dentro de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), al coronar una temporada en la que se consolidó como uno de los equipos más dominantes del circuito.

Durante la campaña regular, Milwaukee registró una marca de 103 victorias y 59 derrotas, rendimiento que lo colocó entre los protagonistas de la temporada y alimentó las expectativas de su afición, que finalmente vio cumplido el sueño de levantar el Trofeo del Comisionado.

Con una victoria de 4-1 en el quinto encuentro y el mismo marcador global en la serie, los Brewers sellaron la conquista del título, un logro que marca un antes y un después para la organización y sus seguidores, quienes esperaron más de medio siglo para celebrar la llegada de su equipo a la cima del beisbol de las Grandes Ligas.

información de Agencias