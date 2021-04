Youtuber canadiense denunció a la policía de Playa del Carmen por haberlo “asaltado” y sembrado droga

Un youtuber canadiense y su amigo fueron agredidos y extorsionados por la Policía Municipal de Playa del Carmen el pasado 22 de abril, de acuerdo con lo reportado por el creador de contenido en su canal “Tony’s Travels”.

“Cuando te asaltan los ladrones, lo usual es llamar a la policía, pero ¿Qué haces cuando los rateros son la misma policía? Esta es la historia de cómo fui asaltado por la policía en Playa del Carmen”, así inicia el video de casi siete minutos de duración publicado por el influencer “Tony”.

Según su testimonio, hace poco más de un mes emprendió un viaje por el sureste de México para visitar sitios emblemáticos como San Cristóbal de las Casas (Chiapas), la zona arqueológica de Palenque, Celestún, Mérida (Yucatán) y Tulum (Quintana Roo).

Sin embargo, fue hasta llegar a Playa del Carmen, una de las playas paradisiacas más conocidas del mundo, donde tuvo un incidente con la autoridad local. EFE/Alonso Cupul

El youtuber contó que después de pasar la noche en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, él y su acompañante regresaban al hostal donde se estaban hospedando cuando repentinamente fueron interceptados por un grupo de elementos de la policía municipal.

Uno de los oficiales, según el creador de contenido, acusó a su acompañante de llevar drogas, algo que desde el principio ambos negaron. “Eran como las 3 de la mañana, y en eso pasó una camioneta de la policía, se detuvo y nos dijeron ‘ustedes tienen drogas y vamos a revisarlos’, no teníamos drogas ni nada de eso”, explicó.

También denunció que los policías trataron de subirlo a una patrulla mientras lo golpean a la altura de los riñones: “Les dije ‘diablos, no, no voy a subir a la camioneta’, en eso uno de los tres policías que estaban ahí, el más rudo, me agarró y trató de aventarme a la camioneta y le dije ‘no me voy a subir a la camioneta’, y tuve una lucha con él y como estoy en mejor forma logré escapar”.

El canadiense logró escapar, pero contó su amigo fue sometido y a los pocos minutos decidió regresar para filmar a los oficiales con su celular, el cual lograron agarrar, y procedieron a borrar toda evidencia, según su testimonio. Cuartoscuro

El amigo con quién se encontraba, quien también fue revisado por los agentes, contó que tras el incidente se retiró a su casa pero en el camino fue detenido tres veces más por la policía.

Los elementos justificaron las detenciones afirmando que llevaban droga. Sobre este punto, el afectado afirmó que alguien lo abordó para venderle enervantes pero que rechazó la oferta, por lo que sospecha que los agentes podrían estar coludidos con los dealers para extorsionar a los turistas.

Tony aseguró que él y su amigo no tenían drogas ni planeaban comprarlas: “pero los tres policías que inicialmente nos detuvieron utilizaron esta excusa para detenernos, registrarnos y robarnos el dinero. Perdí más de 2 mil pesos (100 dólares aproximadamente) y él -su amigo- perdió alrededor de 400 pesos”.

Finalmente, los afectados sugirieron a los turistas que visitan Playa del Carmen que mejor tomen un taxi aún cuando el trayecto sea muy corto, a fin de evitar encuentros con la policía.

“¿Este es el verdadero Playa del Carmen? Donde, si caminas a casa después de una noche de karaoke y baile serás amagado, revisado, secuestrado y robado por la gente que se supone debe protegerte. Debería darte vergüenza Playa del Carmen, por permitir que esto pase. El mundo necesita saber que tan inseguro es y cuan poco bienvenidos se sienten los visitantes”, concluyó.

Fuente: Infobae