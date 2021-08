“¿Yo por qué?, no te mandé a que hicieras esas cosas”: AMLO a Ricardo Anaya

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Ricardo Anaya que, en lugar de estar acusándolo de perseguirlo judicialmente, debería preocuparse por enfrentar su proceso judicial y presentar las pruebas acerca de su inocencia.

“Ahora con este asunto del señor Anaya, víctima, acusándome a mi, está como para decirle ‘¿yo por qué?, no te mandé a que hicieras esas cosas, ¿no te diste cuenta, pensabas que no iba a suceder nada?’”, dijo.

“No hay persecución para nadie, no es mi fuerte la venganza. Lo de este señor Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso y si es inocente, presentar la pruebas y defenderse con la verdad, pero no echarme la culpa a mí y decir:’ ya me voy’”, aseguró.

El lunes por la mañana, Anaya Cortés denunció que, a menos de 24 horas de afirmar que el presidenteLópez Obrador lo quiere meter a la cárcel con mentiras ,le llegó un citatorio para presentarse a una audiencia en el Reclusorio Norte.

En un nuevo video, confirmó que se encuentra “exiliado“, decisión que tomó como “única alternativa para poder seguir luchando” pues, sentenció, el presidente López Obrador “no se deshará de él”.

El mandatario mexicano aseguró este martes que no busca descarrilar al política panista de la sucesión presidencial en 2024.

“Como si yo estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser el próximo presidente de México”, argumentó.