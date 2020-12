“Yo no voy a responder por él”: López-Gatell se desmarcó de AMLO por no usar cubrebocas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido criticado por no usar cubrebocas en sus conferencias matutinas en Palacio Nacional. El mandatario ha argumentado que él sigue las recomendaciones que el secretario y el subsecretario de Salud, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, respectivamente, le han dado, como la sana distancia y lavarse la manos continuamente.

“Me dicen López-Gatell y Alcocer no es indispensable, hay otras medidas, y yo pienso que es mejor la sana distancia y cuidarnos”, dijo en su conferencia de prensa del 2 de diciembre.

Aunque el mismo López Obrador ha explicado en múltiples ocasiones, que no usa el cubrebocas en las “mañaneras”, puesto que en el recinto en el que se llevan a cabo se puede guardar la “sana distancia”; y si se le ha visto portarlo en lugares donde es obligatorio por no poder cumplir con dicho requerimiento, como al viajar en avión; la polémica sigue. (Foto: Cortesía Presidencia)

Hace dos días en un video de Tik Tok, López-Gatell, al ser cuestionado nuevamente por qué el presidente López Obrador no usa cubrebocas en sus conferencias, respondió:

“Esa pregunta, por favor hágansela al presidente directamente. Yo entró a las conferencias de todos los días a las 7 (19:00 horas) con cubrebocas, doy el saludo con cubrebocas, me lo quito para dar la conferencia porque estoy a sana distancia de todos los demás, y me lo pongo al cerrar para promover el cubrebocas, son dos cosas; pregúntenselo a él, yo no voy a responder por él”, contestó a la pregunta del usurario sundown-yeo.

El cuestionamiento fue el siguiente: ¿Y por qué el presidente no lo usa? es obvio que es responsabilidad de cada quien, pero el debería de actuar de acuerdo a la norma”.

López-Gatell: “México es uno de los países que más usa cubrebocas de manera voluntaria”

Aunque el uso del cubrebocas ha causado importantes polémicas en la sociedad, debido a la postura del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en torno a que no es un utensilio totalmente eficaz para prevenir los contagios de COVID-19, este miércoles, el propio Hugo López-Gatell citó un estudio en donde se menciona que México es uno de los países en donde más se utiliza la mascarilla de manera voluntaria. Foto: Presidencia de México.

“Un estudio de la Universidad Imperial de Londres revela que México es uno de los países que más usa cubrebocas de manera voluntaria, incluso por encima de Estados Unidos o Canadá. Alrededor del 80% de los encuestado dice portarlo cada vez que sale de su casa”, escribió el funcionario encargado del manejo de la pandemia.

La cifra que mencionó López-Gatell, de acuerdo con el informe, es superada por otras naciones, como España, Singapur y Filipinas, en donde la gente que usa esta protección es mayor al 90 por ciento. Sin embargo, algo que el funcionario no destacó es la fecha de realización de la encuesta ni la forma en que se redactó de la pregunta.

Estos datos son relevantes pues el estudio se basó en un análisis del comportamiento de las personas en los “últimos siete días” antes de que se levantaran las encuestas. Además, el estudio se publicó en octubre de 2020, cuando el país ni siquiera había alcanzado el millón de casos acumulados o sobrepasado el límite de 100,000 fallecimientos.

Además, no destacó el hecho que de acuerdo con el mismo estudio, durante los primeros dos meses de la pandemia en México, la población que usaba mascarilla no sobrepasaba el 70%, aunque un promedio de 5.6% de los encuestados señalaron que el cubrebocas ayuda a protegerlos tanto a ellos como al resto de las personas. AMLO Avion Cubrebocas (Foto: Twitter)

Hasta el mes de octubre, según esta universidad, los gobiernos de México e India fueron los más estrictos en términos de rigurosidad para abordar la emergencia sanitaria; no obstante, las cifras no corresponden a un estudio a nivel nacional, sino a una muestra de 1,000 personas por cada uno de los más de 20 países incluidos.

Cabe recordar que a lo largo de la emergencia sanitaria, López-Gatell no ha sido un precursor del uso de cubrebocas obligatorio entre la población e incluso ha mencionado que las medidas coercitivas podrían resultar contraproducentes. Además, ha desestimado sus beneficios y, más bien, ha optado por otros métodos, como el lavado constante de manos y la sana distancia.

Incluso ha mencionado que más bien son una herramienta de “tranquilización que la gente busca ante la incertidumbre”. Asimismo, ha dicho que no existe evidencia científica de que realmente sirvan para evitar contraer la enfermedad. Aunque sí ha declarado que pueden funcionar para que las personas, una vez enfermas, protejan a otras personas cercanas.

Uno de los momentos más recientes que han abonado a esta discusión se dio durante la conferencia matutina de López Obrador del 2 de diciembre, cuando el presidente fue cuestionado sobre las declaraciones de Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en torno al uso de este utensilio y al manejo de la pandemia en el país.

De acuerdo con la guía actualizada de la OMS, a medida que los países van levantando las medidas de confinamiento y las restricciones de movimiento, el cubrebocas es necesario para que las personas se protejan en situaciones donde no se puede aplicar la distancia social.

Fuente: Infobae