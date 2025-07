“Yo no soy delator”: Monreal sobre el festejo del diputado morenista Pedro Haces en un hotel de lujo

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila se negó a opinar sobre la celebración de cumpleaños del diputado de Morena, Pedro Haces Barba en un hotel de lujo de la ciudad de México.

“Yo no soy delator y soy un hombre que tiene espacios privados”, respondió tajante.

En conferencia de prensa consideró que “los legisladores y los hombres y mujeres públicos, tenemos muy pocos espacios privados”.

“Prefiero yo no referirme a esos espacios privados, porque son fuera del legislativo, no se usan recursos públicos y son simplemente invitaciones a quienes quisieron ir, fueron”, comentó.

Este miércoles Latinus dio a conocer el festejo de cumpleaños número 60 de Haces Barba, Coordinador de operación política de Morena, líder sindical y empresario en el salón Caroline’s del hotel Saint Regis la noche del martes pasado.

Ante la insistencia del reportero a Monreal Ávila por pronunciarse sobre la celebración en un lugar ajeno a la austeridad que ha exigido la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que eso es parte “de la vida privada”.

“No tengo otro comentario, no soy delator. Y me quedo, si me invita un amigo a su casa, no lo voy a delatar, de quién estaba, qué tomamos, qué comimos. Se inscribe en la esfera privada que merece el respeto, la privacía a pesar de que somos hombres públicos”, enfatizó.

A la celebración de cumpleaños de Haces Barba acudieron unos 100 diputados federales en su mayoría de Morena, además del Partido Verde y el Partido del Trabajo, sus aliados legislativo-electorales, del Partido Revolucionario Institucional y funcionarios del recinto legislativo de San Lázaro.