Yo no liberé al hijo del Chapo, ni saludé a su mamá: Calderón a AMLO

Felipe Calderón, expresidente de México, rechazó “categóricamente” los dichos del mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que el sexenio del expanista fue un “narco-Estado” por el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad. Calderón argumentó que él no es quien “anda saludando a la mamá” del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, “no liberé a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni a los hijos del Chapo”.

En entrevista con Joaquín López Doriga, Calderón se defendió señalando: “Lo rechazo categóricamente; me parece incluso algo ofensivo para México. Si hubo algún gobierno, un presidente que tuvo la decisión de enfrentar con todo todo al narcotráfico y al crimen organizado fue esa administración (…) Habrá quien incluso esté de acuerdo en desacuerdo con esa actitud y estrategia, pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del Chapo (Guzmán), no libere a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni a los hijos del Chapo ni a los sobrinos. Soy el presidente del gobierno que más criminales ha extraditado ante la justicia de Estados Unidos, el que más ha capturado a los más buscados de la justicia”.

En su conferencia mañanera López Obrador expuso que en tiempos de Calderón si se puede hablar de un “narco-Estado”, porque estaba tomado el gobierno; a ello el expresidente consideró que es un “hostigamiento político” por parte de AMLO y su gente.

Cabe recordar que García Luna enfrenta un juicio en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Por otra parte, en octubre de 2019 se realizó un operativo en esa entidad, donde fue detenido y posteriormente liberado, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, a quien AMLO ordenó dejar ir para evitar hechos violentos, según lo confesó el propio tabasqueño.