“Yo no le tengo confianza al INE”: AMLO no descarta una reforma electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró no tenerle confianza al Instituto Nacional Electoral (INE) en la realización de los comicios en el país, y amagó con una reforma en materia de elecciones si es necesario “para establecer una democracia” en México.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que no le tiene confianza al INE debido a que “nos robaron la Presidencia” en 2006 y 2012, tiempos en los cuales aseguró que el árbitro electoral se prestó al fraude,

“Todo lo que ayude a que haya democracia (una posible reforma electoral), que no haya simulación, que no haya injerencia de grupos de intereses creados del poder políticos y económico. Que se aun órgano verdaderamente autónomo, independiente, pero realmente independiente”, externó.

“Yo no le tengo confianza (al INE), yo le tengo confianza al pueblo, lo que pasó en el 2018 fue por el pueblo, que la gente salió a votar y cuidar el voto, pero padecí mucho a los de arriba, nos robaron la Presidencia, se prestaron al fraude. No veían nada“, aclaró.

Señala que no confía “en los de arriba”. “Si nos consta de cómo si nuestros adversarios tenían 50 votos le agregaban un cero; luego se modernizaron y lo hacían con algoritmos en computación. ¿Y quienes ejecutaban esos fraudes? Los de arriba. Había fraude en la casilla, pero también arriba”, argumentó.

El mandatario mexicano no ve mal una reforma electoral para consolidar la democracia en México y ahorrar dinero, ya que consideró que el INE es, hoy en día, “el organismo electoral más caro del mundo“.

“Acerca de una reforma es lo que estamos hablando, que si hace falta hay que enviar iniciativa. Por ejemplo revisar si el número de legisladores es adecuado o es excesivo y se puede reducir, me refiero a los diputados plurinominales”, enfatizó,

“En materia electoral no descartar que se pueda llevar a cabo una reforma, pero no para impedir la democracia al contrario que podamos establecer una auténtica democracia, que se le tenga confianza. Si hace falta para que haya democracia adelante”, adujo.

López Obrador recordó que Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, concluirá pronto su periodo en el órgano, el cual vence en 2023.

El presidente del INE, y eso creo que no lo sabe la población, y creo que uno o dos consejeros más, ya se les vence su periodo. No sé si este o el año próximo. Entonces, para que no se piense que se está en contra del presidente, está por concluir su periodo. Eso tenerlo en cuenta”, enfatizó.