“Yo no fabrico delitos, no es mi fuerte la venganza, nada más que el león piensa que todos son peludos”: AMLO por desafuero de gobernador de Tamaulipas

Esta mañana en Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que desconoce muchos detalles sobre el caso de García Cabeza de Vaca, y recalcó que ese tema le corresponde tratarlo a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Creo que es la Fiscalía, es que no estoy muy entrado de eso o muy metido en el caso, aunque los adversarios estén pensando que yo soy el que di la orden o de que aquí salió la consigna o se está decidiendo todo sobre este asunto”, declaró.

“Les puedo decir en honor a la verdad que no tuve nada que ver absolutamente, este es un asunto de la Fiscalía que pidió su desafuero por encontrarlo responsable de algunos delitos o de presuntos delitos para hacerlo más exacto”, argumentó.

“Yo no fabrico delitos, no me dedico a eso, no es mi fuerte la venganza, nada más que el león piensa que todos son peludos”, dijo.

El Congreso federal aprobó la solicitud de la FGR de desaforar a García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

Pero el caso ha sacudido la política nacional cuando falta poco más de un mes de las elecciones intermedias porque García Cabeza de Vaca es del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que ha denunciado una persecución política y que se desconoce su paradero desde hace una semana.

El Congreso de Tamaulipas, donde el PAN tiene la mayoría, rechazó el desafuero del gobernador, por lo que diputados locales y federales han presentado controversias constitucionales para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la disputa de competencias.