“Yo no estoy metido en eso”: AMLO sobre consulta popular

Este domingo, mientras se realiza la consulta popular para juzgar a los expresidentes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se encuentra de gira por Nayarit. Luego de que los medios le pidieron hacer un balance sobre el ejercicio democrático de hoy, el mandatario se negó a hacer declaraciones al respecto y se limitó a responder que “no estoy metido en eso”.

Así lo dijo el presidente López Obrador a su salida del hotel donde se hospedó con rumbo a la zona militar del estado, donde abordará un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para acudir a la sierra de Nayarit a supervisar obras de infraestructura carretera.

En el momento, los medios le consultaron el presidente su opinión sobre la jornada de la consulta popular impulsada por él, a lo que respondió desde el auto que lo condujo a las instalaciones de la FAM: “No, yo no estoy metido en eso. Yo voy ahora a la sierra”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó este domingo la instalación de 54 mil 147 mesas receptoras para la consulta popular, lo que equivale al 94.87%; informó que únicamente siete de las 57 mil 77 que tenían previstas no se instalaron.

“La consulta ya es un éxito. La ciudadanía esta saliendo a votar confiando en la organización del INE“, expresó el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.

Con corte de las 11:15 horas, Lorenzo Córdova informó que las siete mesas no instaladas corresponden a Chiapas, Veracruz y Baja California.

Sobre las dos mesas no instaladas en Chiapas, concretamente en Comitán, el consejero presidente explicó que “por decisiones de las comunidades, que desde la noche de ayer se había señalado que no participarían en esa comunidad, y que no permitirían la instalación de las casillas”.

Sobre los llamados a no participar en la consulta popular realizados por distintos actores políticos, Córdova dijo que ojalá no surtan el efecto frente a la convocatoria a votar”, pero acotó que “estamos en un sistema democrático y es válido que la ciudadanía se exprese”.