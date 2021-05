“Yo les pido perdón todos los días”, dice AMLO a las víctimas por colapso de la Línea 12 del Metro

El presidente Andrés Manel López Obrador aseguró que ofrece perdón “todos los días” a las víctimas por el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido el pasado lunes 3 de mayo por la noche.

A pregunta expresa de si les pediría perdón a las víctimas por el desplome del Metro, López Obrador señaló que no le da “la espalda al dolor humano” por esta tragedia.

“Yo les pido perdón todos los días y lamentó mucho estas desgracias, no como autoridad sino como persona, yo deseo que nadie sufra, esa es mi convicción, que nadie pierda la vida, lo más importante es la vida, refirió.

“Sea la persona que sea que pierda la vida merece respeto y sus familiares merecen todo el cariño, todo nuestro humanismo. Lo puedo resumir en una frase: nada humano me es ajeno, desde luego que sí ofrecer disculpas, ofrecer perdón, no somos nosotros superiores, somos iguales, somos seres humanos, no le damos la espalda al dolor humano”, dijo.

El mandatario mexicano citó una frase de Marx, la cual dice así: “quien tenga como aspiración ser un animal, puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho”.

“Entonces todos los seres humanos tenemos que ser solidarios, fraternos, eso sí lo puede decir, lo que me tiene a mi es así, no es la ambición del poder o por el dinero, estoy aquí por convicciones, porque pertenezco al partido del humanismo y defiendo la causa de la justicia”, dijo

El saldo por el colapso de la Línea 12 del Metro es de 26 muertos, luego de que el pasado 3 de mayo se derrumbara una viga de un puente elevado, entre las estaciones Olivos y Tezonco, en el oriente de la capital, la cual cedió y provocó la caída de un tren con pasajeros que quedó encallado en forma de “V”.