“Yo fui malo contigo”, Daniel Martínez, medallista mexicano, acepta agresiones contra su ex novia

Edna Quintanilla, la mujer que acusó al medallista mexicano Fernando Daniel Martínez Estrada de haberla agredido fisicamente, compartió una llamada donde el corredor le pide que borre los videos que compartió sobre los abusos que vivió.

En el noticiario de Ciro Gómez Leyva, en Imagen TV, se hizo pública la llamada con autorización de la también atleta Edna Quintanilla.

En el audio se escucha al campeón de los 500 metros planos pedirle a Edna que borre el video que subió a redes denunciando la violencia física a la fue sometida durante la relación y las amenazas después de haber terminado. Incluso, la familia de Fernando también se comunicó con la chica acusándola de “darle en la madre a Daniel”.

“¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres que haga?”, preguntó Estrada en la llamada.

“Nada. Te lo pedí antes, que hicieras cosas y no hiciste nada. Decías que no era nada malo porque yo te desesperaba”, respondió ella.

“Edna, te lo estoy pidiendo de favor… Edna, no seas así… Ya lo acepté, estoy mal, estoy mal. Tú estás mal y yo no ando publicando, ni diciendo tantas cosas… Tu sabes que va a valer verga todo lo que estoy haciendo”, prosiguió el también miembro del Ejército mexicano.

“Bórralo, te lo pido por favor. ¿Por qué no? Sí puedes, no seas así. Ándale. Yo fui malo contigo, lo acepto y por algo no quería regresar ahorita porque yo sé que ahorita ninguno de los dos estamos bien”, dijo al medallista.

Edna también compartió un mensaje que le envió la hermana de Daniel. “Si lo que querías lograr era darle en la madre, lo lograste, Edna y no sólo a él también a nosotros. No pensé que llegarías a hacer esto. Pero bueno, las cosas están hechas sólo espero y no llegues a arrepentirte de nada de eso”.

Mediante un video que la joven difundió en redes sociales, Quintanilla narra cómo fueron los abusos de parte del joven, cómo la trataba, que la golpeó en varias ocasiones y que ahora la amenaza.

Fuente: Sin Embargo