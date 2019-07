Y ahora, juez federal da amparo definitivo a Emilio Lozoya para evitar su arresto por Odebrecht

Un juez federal otorgó una suspensión definitiva sobre la orden de captura contra Emlio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) por la supuesta compra de una residencia como parte del pago por adjudicación de contratos de obra pública.

El amparo fue otorgado por el juez del Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la ciudad de México, Erik Zabalgoitia Novales, e incluye a Lozoya Austin; su hermana Gilda Susana; su madre Gilda Margarita Austin y Solís de Lozoya; su esposa Marielle Helene Eckes y Nelly Maritza Aguilera Concha.

Con la medida, Lozoya Austin puede afrontar en libertad las acusaciones interpuestas por la Fiscalía General de la República (FGR), y que incluyen el supuestos cobro de sobornos a la constructora brasileña Odebrecht.

Esta suspensión es referente al caso de la compra de una residencia de 1.9 millones de dólares, en Ixtapa, Guerrero, por parte de la esposa de Lozoya Austin,

Según las indagatorias, Marielle Helene Eckes habría comprado la casa a Nelly Maritza Aguilera Concha,. quien figuraba dentro de una de las empresas vinculadas al pago de sobornos al ex director de Pemex.

Ahora, Lozoya Austin podrá presentarse ante el juez de la causa asentada en el Reclusorio Norte, para comparecer en el caso, sin riesgo de ser detenido.

DETIENEN A LA MADRE

Por la mañana, se dio a conocer que Gilda Margarita Austin había sido detenida en Alemania por policías de Interpol. La madre de Lozoya Austin es buscada por la justicia mexicana por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Sin embargo, la FGR aseguró que la Policía Internacional (Interpol) de Alemania no ha confirmado de manera oficial la detención de la señora Austin.

Mediante un comunicado, la dependencia señaló que la supuesta detención “está vinculada con las acciones emprendidas por la Fiscalía General de México, a través del Ministerio Público Federal (MPF), quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión en contra de la persona mencionada y cuatro más, de las cuales se obtuvo también “Ficha Roja” de Interpol”.

Añadió que cuando reciba la información oficial de la captura, ampliará los datos de la detención “hasta el límite que la Ley lo permita”.

La detención de la madre del ex director de Pemex fue confirmada por el abogado de Lozoya, Javier Coello.

“Ella estaba de vacaciones con los nietos, creo que en Múnich, cuando fue detenida con base en la ficha roja de Interpol. Todavía no sabemos si va a allanarse o no a la extradición, porque los delitos que le atribuyen no son graves”, dijo Javier Coello Trejo en entrevista con Radio Fórmula.

La defensa del ex director de Pemex informó que la señora Gilda se encuentra en un lugar de detención y tendrá que comparecer ante un juez para ver qué procede.

Coello Trejo aseguró que Gilda Margarita es inocente: “Es una persona de 71 años de edad y su único delito es que su hijo le mandó dinero para pagar abogados e impuestos”.

El 5 de julio se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la orden de captura contra Emilio Lozoya; su hermana, Gilda Lozoya Austin; su madre, Gilda Austin; y su esposa, Marielle Helene Eckes, por un posible soborno de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA).

Además, la FGR señaló que a pesar de que este caso se inició desde 2017, hasta la fecha no se había obtenido la judicialización. Y añadido que el Ministerio Público Federal (MPF) presentó ante el juez de control todos los elementos de probanza necesaria “para obtener el resultado legal favorable a los intereses de la federación en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable”.

Con base en la causa penal 261/2019, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, a Austin y Solís se le imputa en particular haber recibido dos depósitos de Lozoya por un monto total de 7.4 millones de pesos, entre 2010 y 2012, desde una cuenta que la FGR relaciona con la recepción de los sobornos de Odebrecht.

