Xóchitl Gálvez le exige a AMLO que deje la bandera en el Zócalo durante la marcha de la Marea Rosa

A unos días de que se lleve a cabo la movilización de la llamada Marea Rosa a la cual convocaron organizaciones afines a Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que permita el izamiento de la bandera en el Zócalo.

Este reclamo de la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, coalición conformada por el PAN, PRI y PRD se da luego de que el presidente López Obrador aseguró que la bandera sería retirada del Zócalo durante la movilización de este domingo.

Fue en su Mañanera de este mismo miércoles que el mandatario federal dijo que no se quiere caer en provocaciones, pues para el izamiento los militares tendrían que salir de Palacio Nacional.

“Cuando se va a izar, si hay protestas, no se quiere caer en ninguna provocación, yo creo que nadie se atrevería a afectarla, pero es que no pueden salir los soldados”, dijo el mandatario federal.

Al respecto, Xóchitl Gálvez pidió al presidente López Obrador que la bandera esté en el Zócalo para esta protesta en la cual ella y Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, participarán.

“Le pido al presidente que nos deje la bandera nacional, señor presidente esa bandera no es de usted es de todos y muchos mexicanos que no pensamos como usted tenemos derecho a disfrutar el próximo domingo de la bandera nacional”, dijo luego de la Expo Desarrollo Inmobiliario The Real Estate Show 2024, en Santa Fe.

La aspirante presidencial de la oposición también pidió a la población asistir al Zócalo de la Ciudad de México para participar en esta movilización cuya concentración dará inicio a las 09:30 horas este domingo 19 de mayo, día en que también se llevará a cabo el Tercer Debate Presidencial.