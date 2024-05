Xóchitl Gálvez advertirá a magistrados intervención del crimen en elección

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, alertará a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de la intervención del crimen organizado que evitan que sus seguidores quieran ser funcionarios de casilla en algunas regiones del país.

De gira por Tepic, Nayarit, entidad con la que cumple su visita a los 32 estados del país, dio a conocer que este lunes su equipo se reunirá con los organizadores de la Marea Rosa para acordar su nivel de participación en la concentración del Zócalo de la Ciudad de México del próximo 19 de mayo.

En entrevista previa a su encuentro, confirmó que este lunes también tendrá una reunión con los magistrados del Tribunal Electoral, a los que les expondrá sus inquietudes respecto a los comicios federales.

“Les plantearé los temas que nos parecen muy delicados, como el de la intervención del crimen organizado en ciertas regiones donde no estamos pudiendo garantizar representantes. Nadie quiere ser representante de casilla”, afirmó.

La abanderada del PAN, PRI y PRD confirmó también que este mismo día su equipo se reunirá con los organizadores de la concentración en defensa de la democracia del próximo domingo, para saber si será oradora, o solo hará acto de presencia.

“Sé que se van a reunir mañana mi equipo con ellos para determinar si seremos o no oradores. Eso todavía no se determina, pero eso se tiene que definir esta semana. Pero pues voy a llegar con mucho ánimo al debate, de eso sí ten la certeza”, comentó.

En otro tema, Gálvez condenó la agresión que sufrió la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en la capital del país. Por ello, pidió a las autoridades capitalinas esclarecer el caso, al tiempo que afirmó que este tipo de hechos se presentan todos los días en el país.

“Creo que puede ser un susto, una intimidación, porque pues se ve que la intención no es agredirla a ella, sino más bien pegarle un susto, porque aparentemente por la foto que vi los balazos pegan en una parte del coche que no ponen riesgo a su vida, pero pues que si no te genera ningún bienestar el que te den los balazos en una colonia tan complicada.

“Esa es la Ciudad de México, lo que pasa todos los días y a lo mejor le pasa a muchos vecinos, pero bueno, pues ojalá se le dé todo el apoyo a nuestra candidata porque ya estamos a 20 días de acabar esta campaña y no tenemos duda que hoy va a ganar Santiago Taboada el debate y vamos a ganar la Ciudad de México”, dijo.

Con información de Milenio