Voy Astros y Dodgers en Playoffs de grandes ligas: López Obrador

En un video publicado en redes sociales, el presidente compartió su quiniela previo al arranque de los Playoffs de las Grandes Ligas y dejó claro que por la Liga Americana su favorito son los Astros de Houston, mientras que por la Nacional se inclina por los Dodgers de los Ángeles.

“Hoy comienza el Playoffs de Grandes Ligas, cuatro de la Nacional, cuatro de la Americana; de la Americana voy Astros de Houston; ya sé no les va a gustar, van a decir de que hace dos años fueron campeones de la Serie Mundial porque hicieron trampa; yo también estoy en contra de eso, no hay que robar señas, no hay que hacer fraude en nada, pero ya fueron bastante castigados por la gente, por la afición y merecen una oportunidad”, comentó.