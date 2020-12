Vocero de la Presidencia difunde video para probar que un incendio causó el apagón masivo

El Vocero de la Presidencia difundió hoy un video donde aseguró que se observan los estragos del incendio ocurrido en Tamaulipas que el lunes habría provocado un apagón en distintos estados del país.

Esta mañana, durante conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se informó que la ausencia del servicio eléctrico se debió a un incendio en el municipio de Padilla, sin embargo, Protección Civil de Tamaulipas desconocía el incendio.

Por ello, Jesús Ramírez Cuevas, su coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, compartió esta tarde un video que probaría lo ocurrido en Padilla y señaló que se “ha lanzado” una campaña para desprestigiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Gracias a la @CFEmx se electrificó la mayor parte del país. Hoy los partidarios de su privatización han lanzado una campaña de desprestigio a raíz de una falla provocada por un incendio en Tamaulipas que quieren poner en duda. Compartimos video que comprueba el hecho”, escribió en su cuenta d Twitter.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador salió hoy en defensa del titular de la CFE, Manuel Bartlett, al asegurar que “los conservadores no lo quieren” y sostuvo que los ataques deben de ser hacia él y no hacia Bartlett, pues es quien toma las decisiones en la paraestatal.

“Es evidente que no quieren a Manuel Bartlett estos conservadores y muchos. Yo respeto a todos, pero hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett, porque la instrucción que tiene Manuel Bartlett, es más, no es con Manuel Bartlett, es con el Presidente, porque Manuel Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré”, aseguró.

Fuente: Sin Embargo