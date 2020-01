Violaciones a derechos humanos siguen en 4T: Human Rights Watch

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en su gobierno no se toleran las violaciones a derechos humanos, éstas siguen ocurriendo de manera atroz y algunas autoridades no muestran interés en solucionar el problema, concluyó Human Rights Watch (HRW) en un informe presentado el día de ayer.

La organización internacional basó su conclusión en las 47 mil 403 personas asesinadas entre enero y noviembre de 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,además de las 5 mil 184 víctimas de desaparición registradas entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019.

“Esto es realmente preocupante porque demuestra que no hay mejorías, que hay retrocesos y que se siguen dando las mismas prácticas. No es posible que en México no pase nada frente a una denuncia de estas proporciones en el ámbito de los derechos humanos”, lamentó José Miguel Vivanco,director de la División de las Américas de HRW.

En la presentación del documento “The world report 2020”, donde se hace un análisis respecto a los derechos humanos en más de 90 países, Vivanco reconoció que la Comisión Nacional de Búsqueda y la Subsecretaría de Derechos Humanos han realizado esfuerzos para atender esta “catástrofe humanitaria”; sin embargo, estimó que los intentos serán en vano si otras instituciones no se suman a la causa.

“Es posible predecir que si lo que está dispuesto a hacer el gobierno actual en materia de derechos humanos es más de lo mismo, es decir, promesas y discursos, la realidad no va a cambiar, los hechos se van a mantener tal cual están y probablemente se van a seguir produciendo retrocesos”.

Por| EL UNIVERSAL