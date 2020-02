Vinculan a proceso a hombre que mató y desolló a Ingrid, su esposa

Francisco ‘N’, quien asesinó y desolló a su pareja, fue vinculado a proceso esta tarde por un juez de control en el Reclusorio Oriente, imputado por el delito de feminicidio.

Como medida cautelar fue enviado al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi) y fue fijado un plazo de tres meses para el cierre de investigación.

Por la tarde, la Subprocuradora a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, Nelly Montealegre Díaz señaló que, para reforzar la vinculación a proceso del imputado, la Fiscalía General de Justicia capitalina, no presentará ningún elemento de prueba como fotografías y videos que fueron filtrados en redes sociales.

Contamos con periciales en materia de dactiloscopia, genética, criminalística y fotografía, así como la intervención de los primeros respondientes y la puesta a disposición del sujeto porque fue un hecho que se detuvo en flagrancia”, expuso en conferencia Montealegre Díaz.

La subprocuradora también refirió que hasta el momento no se ha elaborado un perfil psicológico del imputado porque se reservó su derecho a declarar, por lo que se apoyarán en otras pruebas periciales para conocer los motivos que lo llevaron a cometer esta agresión.

En particular en este caso, no tenemos un perfil todavía de esta persona, (el Imputado) se reservó su derecho, de él no tenemos alguna información. Serán las diligencias, las periciales y el informe de la Unidad de Análisis, lo que permita ir determinando un perfil”, señaló la funcionaria.

Sostuvo que la Fiscalía General de Justicia realizará una investigación “implacable” en el asesinato de esta mujer, cometido por su pareja, en la alcaldía de Gustavo A. Madero.