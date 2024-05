Video: Captan momento en que funcionarios de Morena condicionan programas sociales y pago de tierras por votos en Yucatán

Mérida, Yucatán. Gente vinculada al partido Morena exigió a ejidatarios de que para se les indemnice por sus tierras, «tienen que votar por ese partido, por Morena».

Los líderes morenistas, les indicaron a los ejidatarios que tenían que votar por Morena, ya que de lo contrario no recibirían apoyos del programa “Sembrando Vida” y no podrían cobrar el pago de las tierras que habían vendido.

Lo anterior se supo luego de que uno de los ejidatarios grabó un fragmento de la reunión con el personal de Morena; además, se sabe que a cada ejidatario el comisariado ejidal les dio a 200 pesos por asistir a la reunión.

La reunión fue realizada en la Casa Ejidal de Chuburná, las operadoras de la campaña de Morena en Mérida, acompañadas por las candidatas a diputadas, fueron grabadas pidiendo a las y los asistentes mediante la coacción del voto que para que se les entregue el pago de sus tierras: «tienen que votar por Morena, es la única manera para que cobren por sus tierras».

El video, que comenzó a circular en redes sociales y grupos de mensajería instantánea, se aprecia qué tipo de estrategas electorales implementa Morena. Acciones para confundir a los ciudadanos, sobre los apoyos que reciben por ley y que no están condicionadas al sentido del voto.

Primero iniciaron con un discurso enfocado a hacer creer que los apoyos sociales iban a desaparecer y, ahora, recurren a la extorsión y coacción del voto para levantar la campaña de sus candidatos. Incluso recientemente se habló de que si no se apoya a Morena, estaría en riesgo la entrega de los apoyos sociales.

Entre las personas que se identifican son Adrián Gorocica, coordinador de campaña de Rommel Pacheco y María Fernanda Vivas, candidata a diputada local del II Distrito.

De esta manera Morena, estaría violando flagrantemente la ley electoral, debido a que están coaccionando el voto a cambio de apoyos.

Al parecer, ante la aparición del video, partidos opositores a Morena, podrían presentar denuncias ante el Iepac y el INE en Yucatán.

El partido que llegó al poder diciéndo que eran diferentes y cuestionando el uso de programas y dinero público para condicionar el voto, hoy ya no solo condiciina, sino que extorsiona, amedrenta y amenaza a los votantes, como lo hace esta morenista en Yucatán, y en toda la… pic.twitter.com/NdjA5g0j9H — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) May 5, 2024