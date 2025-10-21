Captan al diputado Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión de diputados

legislador morenista Cuauhtémoc Blanco fue captado jugando pádel durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Dicha comisión discutía la mañana de este lunes 20 de octubre de 2025 la Ley de Aguas Nacionales, cuando se le pidió al exfutbolista emitir su voto.

“Cuauhtémoc Blanco. Si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias”, detalló el morenista al abrir su micrófono y cámara con raqueta de pádel en mano.

Fue entonces cuando la diputada Merilyn Gómez le pide a Blanco Bravo que emita su voto, pero el morenista solo se limitó a decir “muchas gracias”

El priista Mario Zamora bromeó con el hecho:”Pero si está jugando pádel. ¡No sabe qué está votando! Pon atención Cuauhtémoc”, lanzó.

La diputada panista Patricia Jiménez soltó que Cuauhtémoc Blanco andaba “acosando mujeres”.

Zamora intervino otra vez y recalcó que el legislador de la 4T jugaba pádel: “hasta acá se escuchan los raquetazos“, indicó.

Tras aparecer en cámara, el exfutbolista ya no participó en la votación que realizaba la Comisión de Presupuesto este 20 de octubre.

El hecho generó criticas en redes sociales en contra del exjugador e ídolo del América, Veracruz Necaxa, Chicago Fire, Santos Laguna, Real Valladolid, Irapuato, Lobos BUAP, Dorados de Sinaloa y Puebla.

Con información de López-Dóriga Digital