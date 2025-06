Versión de que alenté protestas en LA salió de la oposición: Sheinbaum

Ciudad de México. La idea de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estaría “alentando” la violencia en las protestas en Los Ángeles fue iniciada por actores de la oposición “queriendo generar de manera mentirosa un problema, entre Estados Unidos y México. ¡Eso es antipatriota”, subrayó la propia mandataria federal.

Al rechazar una vez más las afirmaciones que ayer hizo la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, apuntando a la responsabilidad de la jefa del Ejecutivo mexicano en las movilizaciones en la ciudad de California, Sheinbaum señaló que se han usado partes de una afirmación que hizo hace varias semanas, para manifestarse en contra del impuesto a las remesas, que no tienen que ver con las protestas que iniciaron el viernes de la semana pasada.

Llamó a no caer en provocaciones, a manifestarse de manera pacífica, y dijo que en la relación con Estados Unidos se debe mantener “la cabeza fría”.

“Es tergiversar, porque quien sube esos post en sus redes (sociales) sabe que es mentira, están mintiendo deliberadamente en vez de defender a los mexicanos. Como (lo han hecho) otros, algunos están de acuerdo con nosotros y otros no, pero hablaron de la solidaridad con los mexicanos en Estados Unidos que viven una situación difícil relacionada con las redadas.

“Confundir a quien lee sus posteos es de muy mala fe y además no es un asunto de crítica a la presidenta, es un asunto de querer elevar un conflicto entre México y Estados Unidos, por eso digo que es antipatriota, más allá que no estén de acuerdo conmigo, tienen su derecho y para eso hay oposición, el problema es que están queriendo generar de manera mentirosa un problema entre Estados Unidos y México”.

En la mañanera de este miércoles, remarcó que de inmediato, ayer tras las declaraciones de la funcionaria de la Casa Blanca en su contra, contestó para desmentirlas.

“Y hoy explico cómo quieren confundir con una declaración de hace tres semanas que tienen que ver con impuestos a la remesas. Que además no se convocó jamás, porque no creemos en ello, a nada violento ni provocador, con lo que ocurrió el domingo en Los Ángeles, ¡que habría que ver cómo se dio eso eh!, hay muchas publicaciones en las redes de estas fotografías, cómo se dieron, que parecen muy provocadoras. No tiene nada qué ver una cosa con la otra absolutamente nada”.

Señaló que ella convocó a movilizarse ante los impuestos a las remesas. Y esa movilización ha incluido misiones de los senadores de México —de todos los partidos políticos— a dialogar con sus pares en aquella nación “y decirles que no estamos de acuerdo”, con el envío de cartas de los mexicanos que tienen la doble nacionalidad a sus representantes legislativos y a salir a las calles de manera pacífica.

“Eso no tiene nada qué ver con lo que ocurrió (el domingo). Ahora, no estamos de acuerdo con las redas que afectan a los mexicanos que trabajan digna y honestamente (en Estados Unidos)”.

La mandataria remarcó que el problema es que “un grupo de personas que decide publicar en sus redes sociales una mentira, mexicanos, que ya no tienen prácticamente apoyo de la gente y lo que buscan es una confrontación de México con Estados Unidos, es una responsabilidad tremenda. Nosotros siempre vamos a defender a los mexicanos en Estados Unidos de manera pacífica y por todas las vías diplomáticas; pero además las cartas que se enviaron de mexicanos allá, todo fue platicado con el secretario de Estado (Marco Rubio), en este marco de coordinación y comunicación”.