Vamos a resolver epidemia y corrupción casi al mismo tiempo: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo que se resolverá, casi al mismo tiempo, el tema de la epidemia y la corrupción, ya que esta última es la “peste más funesta, lo que más ha dañado a México”.

“Tenemos que seguir atendiendo la pandemia del Covid-19, pero no dejar de lado el que desterremos de México la corrupción; vamos a resolver las dos cosas, les diría que casi al mismo tiempo”, comentó.

Mencionó que conforme se vaya “apagando” la pandemia del coronavirus, que ha provocado tanto sufrimiento, se debe seguir combatiendo la corrupción.

“Hay quienes no han asimilado, no han internalizado el daño que causa la corrupción a México, yo desde hace muchos años he sostenido que es el principal problema de nuestro país, es lo que más ha dañado es lo que ha dado al traste con todo, es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica”, recalcó.