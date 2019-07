Vamos a competir contra la delincuencia para arrebatarle a los jóvenes: AMLO

Como Gobierno de la República vamos a competir contra la delincuencia para arrebatarle a los jóvenes, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Buenavista, Tomatlán, Michoacán, el mandatario reconoció que el problema de la inseguridad en el país y particularmente en esta región no se ha resuelto y en gran medida porque las autoridades del pasado abandonaron a su suerte a los jóvenes, que fueron fácilmente reclutados por el crimen organizado.

“Nada de estar apostando solo a la fuerza, ¿qué hacían? abandonaban a los jóvenes, nunca se preocupaban por ellos y ya cuando el joven agarraba el camino de las conductas antisociales se les masacraba. Eso ya no, las cárceles están llenas de jóvenes”, dijo.

En el Hospital Rural de esta comunidad refirió el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que tiene un presupuesto de 44 mil millones de pesos para 10 millones de becarios que recibirán 3 mil 600 pesos mensuales por aprender un oficio.

“Hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro que ha sido muy cuestionado, pero no me importa, dicen qué es populismo, no me importa si apoyar a los jóvenes es ser populista que me apunten en la lista”, aseguró.

El reto, señaló es hacer más atractivo el camino del bien que estrechar las garras de la delincuencia.

“Y competir en este terreno con la delincuencia organizada, decir ‘tú te llevas a los jóvenes’, a ver quién puede más, porque yo les voy a dar opciones porque no quiero que te los lleves, no quiero que los jóvenes se echen a perder”, dijo.

Lo mismo ocurre con el tema del consumo de drogas que al darse la descomposición social en el país crecieron las adicciones porque mucho de lo que se produce hoy se queda para el consumo interno, lo que no se debe permitir, advirtió.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo anunció una campaña nacional en radio y televisión en la que participarán las distintas iglesias para promover valores en la familia y de forma principal, dirigida a adolescentes y jóvenes.

“Con las iglesias evangélicas, con la iglesia católica y también libres pensadores. Todos a orientar para portarnos bien y hacer ver que sólo siendo buenos podemos ser felices, eso es lo que se va a llevar a la práctica”, dijo.

El presidente López Obrador estuvo acompañado del gobernador Silvano Aureoles. Ambos se dirigen hacia el Hospital Rural de Buenavista Coalcoman de Vázquez, para encabezar el programa Atención Médica y Medicamentos Gratuitos.