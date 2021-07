Vacunación COVID de 18 a 29 años: inicia el registro

La Secretaría de Salud inició la noche de este lunes el registro de vacunación a personas de 18 a 29 años de edad.

El registro se lleva a cabo en el sitio https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en donde el requisito es tener más de 18 años.

Para registrarte, necesitas:

Introducir tu CURP o consultaron en caso de que no la conozcas o no la tengas a la mano.

Seleccionar la opción “Quiero vacunarme”. En caso de que los datos no coincidan, presiona “Regresar” y confirma los datos de la CURP que ingresaste.

Selecciona la entidad y municipio donde actualmente estás viviendo. No importa si este domicilio no coincide con el de tu identificación, lo importante es saber dónde te ubicas actualmente para registrarte en tu centro de vacunación más cercano.

Agrega el código postal si lo conoces. Y, para contactarte, uno o más teléfonos y correos electrónicos tuyos o de familiares. En notas de contacto puedes agregar más detalles como el horario al que prefieres que te llamemos o si el teléfono es de algún familiar o amigo.

Da clic en “Enviar” y en “Comprobante”. En caso de haber tenido algún error selecciona la opción: “En caso de error, solicitar llamada de aclaración”, llena los campos solicitados y da clic en “Enviar”.

Una vez que te hayas registrado, espera la llamada de personal de la Secretaría. Te proporcionará la fecha y el lugar donde podrás acudir a vacunarte.

Cabe señalar que durante su Tercer Informe de Gobierno en julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el compromiso de su gobierno de inocular con una dosis a todos los mayores de 18 de años para octubre a fin de llegar al invierno más protegidos.

